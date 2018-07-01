Известный гангстер сбежал из французской тюрьмы на вертолете
Известный французский гангстер Редуан Фаиди, который отбывал 25-летний срок в парижской тюрьме, смог сбежать на вертолете, который приземлился в тюрьме. Его освободили вооруженные люди.
Теперь преступник находится в бегах. Об этом сообщает Le Figaro.
Редуан Фаиди получил срок за вооруженное ограбление и убийство женщины-полицейского в 2010 году во время неудачного ограбления. Он является одним из самых известных гангстеров Франции.
Согласно предварительной информации, трое вооруженных мужчин прибыли к входу в тюрьму, требуя освобождения Фаиди, они отвлекли внимание охраны.
Одновременно с этим во дворе тюрьмы приземлился вертолет без опознавательных знаков. По словам источников, преступники освободили Фаиди из комнаты для посещений, где он находился, и сбежали на вертолете. Никто из сотрудников тюрьмы не пострадал.
Фото: lefigaro.fr
Пилот вертолета был взят в заложники, после побега вертолет нашли сгоревшим к северу от Парижа.
Полиция сейчас допрашивает пилота.
Фаиди уже ранее бежал из тюрьмы. В 2013 году он взял в заложники четырех тюремных охранников, прежде чем использовать динамит, чтобы вырваться из тюрьмы и бежать на машине, которая ждала его снаружи.
Он был в бегах в течение шести недель, прежде чем полиция арестовала его в гостинице с сообщником.
Фаиди провел в тюрьме более 10 лет и был освобожден досрочно в 2009 году после того, как убедил своих офицеров по условно-досрочному освобождению, что он изменился. Его слава увеличилась с тех пор после появления на нескольких телевизионных шоу и написание книг, рассказывающих о его прошлом.
Фото: lefigaro.fr
Как сообщала "Страна", в США поймали заключенного, который сбежал из тюрьмы более 30 лет назад.
Напомним также, что в Японии 600 полицейских ищут вежливого вора, сбежавшего из тюрьмы.
Ранее "Страна" писала, что в бразильской тюрьме в перестрелке погибли 23 человека.