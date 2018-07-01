Известный французский гангстер Редуан Фаиди, который отбывал 25-летний срок в парижской тюрьме, смог сбежать на вертолете, который приземлился в тюрьме. Его освободили вооруженные люди.

Теперь преступник находится в бегах. Об этом сообщает Le Figaro.

Редуан Фаиди получил срок за вооруженное ограбление и убийство женщины-полицейского в 2010 году во время неудачного ограбления. Он является одним из самых известных гангстеров Франции.

Согласно предварительной информации, трое вооруженных мужчин прибыли к входу в тюрьму, требуя освобождения Фаиди, они отвлекли внимание охраны.

Одновременно с этим во дворе тюрьмы приземлился вертолет без опознавательных знаков. По словам источников, преступники освободили Фаиди из комнаты для посещений, где он находился, и сбежали на вертолете. Никто из сотрудников тюрьмы не пострадал.

Фото: lefigaro.fr

Пилот вертолета был взят в заложники, после побега вертолет нашли сгоревшим к северу от Парижа.

Полиция сейчас допрашивает пилота.

Фаиди уже ранее бежал из тюрьмы. В 2013 году он взял в заложники четырех тюремных охранников, прежде чем использовать динамит, чтобы вырваться из тюрьмы и бежать на машине, которая ждала его снаружи.

Он был в бегах в течение шести недель, прежде чем полиция арестовала его в гостинице с сообщником.

Фаиди провел в тюрьме более 10 лет и был освобожден досрочно в 2009 году после того, как убедил своих офицеров по условно-досрочному освобождению, что он изменился. Его слава увеличилась с тех пор после появления на нескольких телевизионных шоу и написание книг, рассказывающих о его прошлом.

Фото: lefigaro.fr

Как сообщала "Страна", в США поймали заключенного, который сбежал из тюрьмы более 30 лет назад.

Напомним также, что в Японии 600 полицейских ищут вежливого вора, сбежавшего из тюрьмы.

Ранее "Страна" писала, что в бразильской тюрьме в перестрелке погибли 23 человека.