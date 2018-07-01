В авиакомпании Bravo Airways еще одна проблема - десятки украинцев застряли в Батуми. В компании сообщили, что вечером туда вылетит самолет, который должен забрать 38 взрослых и 19 детей из Николаева. Об этом сообщает УНИАН.

По словам начальника управления консульского обеспечения МИД Украины Василия Кирилича, украинские отдыхающие провели сутки в аэропорту.

"Гендиректор авиакомпании Bravo Airways только что сообщил мне, что вылет самолета, который должен перевезти группу детей из Батуми, планируется на вечернее время 1 июля", - сказал Кирилич.

Он добавил, что украинский консул в Грузии принимает меры по урегулированию ситуации с детьми, которые со вчерашнего дня не могут вылететь из Батуми.

Яна Молодай - мама одной из участниц фестиваля, которая сейчас находится в Батуми, - сообщила, что в Украину не могут вылететь 38 взрослых и 19 детей. Среди них девочка с травмой, а еще женщина, которая травмировалась уже в Грузии.

Молодай также отметила, что дети и взрослые из Николаева должны были вылететь из Батуми вчера в 14.00 рейсом 4449, но время вылета переносилось несколько раз, и никаких объяснений от авиакомпании нет.

Как сообщала "Страна", Bravo Airways впервые прокомментировала массовые задержки рейсов.

Также "Страна" писала, что в аэропорту "Киев" задерживают рейсы, сотни человек не могут улететь на отдых.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, почему сотни украинцев по-прежнему "заперты" в тунисском аэропорту и когда они попадут домой.