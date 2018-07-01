На трассе Киев-Чоп перевернулся автобус с полсотней пассажиров, есть пострадавшие. Фото
Сегодня, 1 июля, в Дубенском районе Ровенской области перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 53 человека. Инцидент произошел в 15:00 на 395 км ухабистой трассы Киев - Чоп, между селами Птичья и Верба.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Ровенской области.
Автобус съехал в кювет, после чего опрокинулся. На момент происшествия в нем находились 53 человека, автобус следовал по маршруту Яремче - Киев.
Одна группа спасателей сняла клеммы с аккумулятора автобуса, чтобы предупредить угрозу короткого замыкания и возгорания машины.
Другая группа помогала шести пассажирам покинуть перевернутый автобус, их передали работникам скорой медицинской помощи.
Фото: rivne.dsns.gov.ua
Фото: rivne.dsns.gov.ua
Как сообщала "Страна", ранее на трассе Киев-Чоп сотни авто застряли в гигантской пробке.
Напомним также, что под Житомиром автобус лег на бок и перегородил трассу Киев-Чоп.