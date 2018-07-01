Сегодня, 1 июля, в Дубенском районе Ровенской области перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 53 человека. Инцидент произошел в 15:00 на 395 км ухабистой трассы Киев - Чоп, между селами Птичья и Верба.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Ровенской области.

Автобус съехал в кювет, после чего опрокинулся. На момент происшествия в нем находились 53 человека, автобус следовал по маршруту Яремче - Киев.

Одна группа спасателей сняла клеммы с аккумулятора автобуса, чтобы предупредить угрозу короткого замыкания и возгорания машины.

Другая группа помогала шести пассажирам покинуть перевернутый автобус, их передали работникам скорой медицинской помощи.

Фото: rivne.dsns.gov.ua

Фото: rivne.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее на трассе Киев-Чоп сотни авто застряли в гигантской пробке.

Напомним также, что под Житомиром автобус лег на бок и перегородил трассу Киев-Чоп.