В доме престарелых "Ветеран", который находится в Голой Пристани Херсонской области один из стариков обвинил другого в краже таблеток. Мужчина взял нож и пырнул им в живот своему обидчику.

Об этом сообщает Kherson.life.

После поножовщины пострадавшего пришлось доставить в районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Острие ножа не задело органы 77-летнего пострадавшего.

По данному факту сотрудниками правоохранительных органов открыто уголовное дело.

Как сообщала "Страна", семья стариков-переселенцев из Горловки рассказала об ужасных условиях существования.

Также "Страна" писала, что жительницу Черниговской области признали старейшей женщиной Украины.

Ранее мы писали, что украинский призер Паралимпиады живет в крохотной комнатушке в доме престарелых.