В доме престарелых под Херсоном пенсионеры устроили поножовщину из-за таблеток
В доме престарелых "Ветеран", который находится в Голой Пристани Херсонской области один из стариков обвинил другого в краже таблеток. Мужчина взял нож и пырнул им в живот своему обидчику.
Об этом сообщает Kherson.life.
После поножовщины пострадавшего пришлось доставить в районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь.
Острие ножа не задело органы 77-летнего пострадавшего.
По данному факту сотрудниками правоохранительных органов открыто уголовное дело.
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