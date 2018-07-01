Украинцы за последние дни начали массово застревать в аэропортах, дожидаясь своих самолетов. Отпускной сезон был омрачен для более чем тысячи туристов.

Виной тому - не погодные условия, а проблемы у туроператоров и перевозчиков. И, конечно, провальная политика властей, которые обязаны были контролировать ситуацию и не допустить ее.

В эпицентре проблемных авиарейсов - украинская компания Bravo Airlines, чьих самолетов не могут дождаться как туристы, на несколько дней застрявшие в Тунисе, так и украинцы, собравшиеся на море из Киева.

"Страна" разбиралась, как и почему возникли невиданные задержки рейсов.

Аварийная посадка

На самом деле проблемы у компании начались раньше, чем появились задержки рейсов. 14 июля аэропорт "Киев" закрыли из-за аварийной посадки самолета "Анталия - Киев", принадлежащего "Браво".

Во время посадки и торможения самолет развернуло и вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту рейса 4406 находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы.

Позже самолет, попавший в аварию, разобрали и увезли на экспертизу - причину возгорания двигателя пока никто не понял.

Фото: avianews.com

Поломка самолета - это многозначительный факт. Как сообщили "Стране" источники в одной из авиакомпаний, практически любая поломка влечет за собой задержки рейсов - у большинства компаний на украинском рынке не хватает самолетов на подмену. Особенно у тех, кто работает в основном на пиках туристических сезонов.

Тунисское ЧП

В Тунисе в пятницу застряло около тысячи украинских туристов. Сначала они два дня жили в аэропорту, потом, в воскресенье, их начали селить в отель.

Пассажиры должны были вылететь в Украину самолетами компании Bravo Airways. Однако, по словам перевозчика, авиакомпания и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату их домой.

С украинцами общался консул, потом ситуацию прокомментировал министр Владимир Омелян. Он считает, что Bravo ни в чем не виновата.

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, причина в долгах "туроператора "Oasis Travel", которых не выплатил перевозчику "Bravo" ни цента из более миллиона долларов.

"Об этой ситуации "Oasis Travel" знал, были разные моменты урегулирования, никаких средств не поступало. Тем не менее, авиакомпания "Bravo" за свой счет уже вывезла 650 туристов в Украину, этой ночью был еще один дополнительный борт, который забрал 120 человек, еще остается, по нашим подсчетам, около 800", - сообщил он.

По словам Омеляна, в понедельник, 2 июля, будет обеспечено еще 5 рейсов, которые авиакомпания тоже выполняет за свой счет, чтобы все украинцы вернулись домой.

Глава Мининфраструктуры добавил, что два рейса будут на Львов и три - на Киев.

"В ближайшее время будет график этих полетов. Относительно пребывания туристов в Тунисе до понедельника, туроператор "Oasis Travel" взял на себя обязательства разместить всех людей за свой счет в гостиницах Туниса", - добавил он.

Часть туристов уже вернулась в Киев, но остальных ждут только со 2 июля.

Туристическая "пробка" в Жулянах

На этом проблемы перевозчика "Браво" не закончились. В столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) произошла масштабная задержка рейсов.

Задержка авиавылетов происходит еще с субботы. По состоянию на 12:00 1июля на информационном табло сообщается о задержке семи рейсов.

Несколько сотен туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и в Батуми.

Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом - что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку.

Судя по расписанию на сайте аэропорта "Киев", большинством рейсов, которые задерживаются, оперирует авиакомпания Bravo Airways, которая до этого засветилась в скандале с туристами в Тунисе. Только один рейс с задержкой - в турецкий город Даламан - принадлежит украинской авиакомпании Anda Air.

Также о причастности Bravo Airways к тому, что происходит, сообщило издание dtp.kiev.ua: "Как утверждают представители авиакомпании, они не получили денежный транш от туроператоров и им просто не за что заправить самолет. В свою очередь туроператор говорит, что все оплачено и проблема именно у авиаперевозчика".

Тем временем часть туристов "перебросили" на Борисполь, откуда они смогли благополучно улететь.

Проблемы в Батуми и далее - везде

Одновременно стало известно о задержках рейсов из Батуми, где вторые сутки "живут" украинцы из Николаева. Пока неизвестно, должны ли они были улетать самолетами "Браво" - но в МИД уже сообщили, что именно эта компания полетит их забирать.

Вряд ли перевозчик, у которого не хватает самолетов, чтобы развезти своих клиентов, будет тратить дефицитные ресурсы еще и на "благотворительность".

По данным УНИАН, в Украину не могут вылететь 38 взрослых и 19 детей. Среди них девочка с травмой, а еще женщина, которая травмировалась уже в Грузии. Дети и взрослые из Николаева должны были вылететь из Батуми субботним рейсом 4449, но время вылета переносилось несколько раз, и никаких объяснений от авиакомпании нет.

Позже стало известно, что у "Браво" вечером 1 июля отменились еще четыре рейса.

Это следует из расписания аэропорта "Киев". Там ожидается задержка двух рейсов - на турецкую Анталию и немецкий Нюрнберг. Согласно обновленным данным, время отправления перенесено на 00:00 и 21:30 соответственно.

При этом были полностью отменены рейсы на испанский Аликанте (8:00), албанскую Тирану (18:00), польский Люблин (18:10) и Тунис (19:00).

Реакция "Браво" и "Оазиса"

Bravo Airways в ответ на развернувшийся ряд скандалов официально обвинила во всем туроператора "Оазис", который якобы не рассчитался с авиакомпанией за перелеты.

Об этом сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

"Из-за неуплаты наших рейсов туроператором "Оазис" сместился весь график полетов. Сейчас все наши силы брошены на урегулирование расписания. Просим извинения, благодарим за понимание", - говорится в комментариях к сообщений пользователей.

Впрочем, на официальном сайте BravoAirways заблокирована вкладка "Контакты". По ссылке просто отсутствует нужный адрес. Для сравнения, почитать другие разделы все еще можно.

В компании "Оазис Тревел" ответили "Браво" на их претензии так:

"Ссылка ООО "Авиакомпания Браво" на то, что причиной их отказа стала задолженность, во-первых, не соответствует действительности, а во-вторых, не является тем основанием, которое позволяет перевозчику отказаться от выполнения, по крайней мере, обратных рейсов.

Поскольку ООО "Авиакомпания Браво" избегает проведения переговоров, компания "OASIS Travel Ukraine" с целью урегулирования данной ситуации обратилась за помощью к представителям властей Украины и Тунисской республики", - говорится в Facebook туроператора.

Позже в "Оазисе" заявили, что виной задержен стали постоянные поломки самолетов у "Браво", которые компании нечем заменить:

"14/06/2018 после аварийной посадки борта BAY 4406 "Анталия-Киев" в аэропорту "Жуляны" авиакомпания "Bravo Airways" лишилась одного транспортного средства. 21/06/2018 рейс BAY 7371 по маршруту "Киев-Монастир" совершил аварийную посадку во Львове. Задержка рейса привела к смещению Харьковских рейсов BAY 7373, BAY 7374 на сутки и переносам рейсов BAY 7301, BAY 7302, BAY 7305, BAY 7306 с 22/06/18 на 24/06/18.

Сложившаяся ситуация с транспортными средствами привела к тому, что авиакомпания "Bravo Airways" имеет задолженность перед аэропортами Туниса и не имеет средств для оплаты посадки, обслуживания и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики и вероятно поэтому отказалась их выполнять 27/06/2018".

Причины массовых задержек рейсов

Власти в лице министра транспорта Владимира Омеляна явно стали на сторону компании-перевозчика и синхронно с ней обвиняют в сложившейся ситуации туроператора.

Министра можно понять - если выяснится, что вина лежит на перевозчике, то это бросает тень прежде всего на Мининфраструктуры, которое обязано регулировать вопросы качества авиапарка. Поэтому Омелян критикует туроператора, который проходит по другому ведомству.

Впрочем, встречаются мнения о том, что виноваты и перевозчик, и оператор:

"Одной из причин задержек / отмен чартерных рейсов является погоня многих участников туристического рынка по максимально дешевыми путевками. С олинклюзивами за 200-300 долларов (включая перелет).

Для выхода на безубыточность таких авиаперевозок туроператоры привлекают компании с самолетами в лучшем случае 20 лет +, забивают их под завязку, самолеты часто ломаются, а заменить их нечем, потому что резервных бортов нету", - пишет журналистка Татьяна Печончик.