Украинская авиакомпания Bravo Airways, которая в последнее время оказалась в эпицентре громких скандалов, сообщает о мошенничестве туроператора "Оазис", который не рассчитался с компанией за авиаперелеты.

С этим связывают ситуацию, когда тысячи украинцев застряли в аэропортах "Киев" и "Борисполь".

Об этом сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

"Из-за неуплаты наших рейсов туроператором "Оазис" сместился весь график полетов. Сейчас все наши силы брошены на урегулирование расписания. Просим извинения, благодарим за понимание", - говорится в комментариях к сообщений пользователей.

Фото: facebook.com/bravoairways.kiev.ua

Впрочем, на официальном сайте BravoAirways заблокирована вкладка "Контакты". По ссылке просто отсутствует нужный адрес. Для сравнения, почитать другие разделы все еще можно.

Фото: bravoairways.com.ua

Напомним, украинские туристы сегодня не могут вылететь из Киева в Анталию и Батуми самолетами Bravo.

Как сообщала "Страна", застрявших в Тунисе украинцев, которых должна была вывозить Bravo, на третьи сутки начали селить в отеле.

Также "Страна" писала, что вчера в Киев прилетела часть застрявших в Тунисе украинских туристов.