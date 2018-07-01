Сегодня, 1 июля, в Киеве на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Теодора Драйзера произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись микроавтобус "Газель" и Jaguar.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев LIVE".

По словам полицейских, "Газель" ехала по улице Бальзака в сторону проспекта Романа Шухевича, а Jaguar двигался по Драйзера в сторону улицы Радунской. На пересечении Драйзера и Бальзака автомобили столкнулись.

Во время ДТП светофор работал в дежурном режиме.

Поэтому микроавтобус имел преимущество, так как двигался по главной. Водитель-девушка Jaguar не пропустила "Газель", не остановившись на знак "СТОП".

В результате столкновения пострадавшую госпитализировали в больницу. На месте работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа, а также выезжали медики. Подробности аварии выясняются.

Фото: t.me/kiev_live_online

Фото: t.me/kiev_live_online

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