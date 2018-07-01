В России на премии журнала @fb_journal телеведущая Ксения Собчак, которая попала на сайт "Миротворец", появилась в платье свободного кроя, чем вызвала слухи о возможной второй беременности. Их подтвердила жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина, которая также вручала премию победителям.

На вопрос в соцсети Instagram о том, ждёт ли ведущая Собчак второго ребёнка Мишина коротко ответила: "Да".

На вручении премии Фото: mishanyalife/Instagram

Фото: mishanyalife/Instagram

Комментариев от самой ведущей пока нет.

Как сообщала "Страна", в 2016 году у Собчак и актера Максима Виторгана родился сын Платон. Ксения рассказала, что для нее очень тяжело уезжать от мальчика в командировки.

Напомним также, что Ксения Собчак показала на видео, как играет с маленьким сыном в машинки.