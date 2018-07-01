Собчак в свободном платье заподозрили в беременности
В России на премии журнала @fb_journal телеведущая Ксения Собчак, которая попала на сайт "Миротворец", появилась в платье свободного кроя, чем вызвала слухи о возможной второй беременности. Их подтвердила жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина, которая также вручала премию победителям.
На вопрос в соцсети Instagram о том, ждёт ли ведущая Собчак второго ребёнка Мишина коротко ответила: "Да".
На вручении премии Фото: mishanyalife/Instagram
Фото: mishanyalife/Instagram
Комментариев от самой ведущей пока нет.
Как сообщала "Страна", в 2016 году у Собчак и актера Максима Виторгана родился сын Платон. Ксения рассказала, что для нее очень тяжело уезжать от мальчика в командировки.
Напомним также, что Ксения Собчак показала на видео, как играет с маленьким сыном в машинки.