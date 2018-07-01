"Страна" уже сообщала о дикой выходке неизвестных злоумышленников, приславших сегодня утром на адрес электронной почты Антитеррористического центра СБУ письмо с угрозами убить 20 детей заложников если до 4 июля не переведут на блокчейн-кошелек 350 тыс. долларов США.

По данным наших источников в МВД, правоохранительные органы сразу же начали проверять фамилии из списка и выяснилось что некоторые дети действительно числятся в розыске как без вести пропавшие за различными регионами Украины. Причем некоторых из них "благодаря"этому письму даже удалось найти.

Во время мониторинга имеющихся учетов Нацполиции и МВД Украины было установлено, что несовершеннолетние:

- Горват Илика Тибериевна, 08.12.2005г.р., значится зарегистрированной в Закарпатской области в Мукачеве,информации о ее пропаже нет,

- Рафальський Александр Юрьевич, 20.06.2001 г.р., из Харькова в розыске от 21.11.2017 года по Московскому ОП ГУНП в Харьковский области,

- Дубакова Снежана Николаевна, 26.08.2001 г.р.,проживала - Винницкая область, Немировский район, с. Вышковцы,в розыске от 03.03.2018 года за Немировским ОП ГУНП в Винницкой области,

- Бургун Александр Сергеевич, 21.12.2003 г.р., из Николаевской области, Очаковский район, село Покровское, находится в розыске от 20.12.2017 года за Очаковским ОП ГУНП в Николаевской области

- Наточий Лилиана Юрьевна, 14.06.2001 г.р. из Киева в розыске от 25.05.2018 года за Деснянским УП ГУНП в Киеве.

По состоянию на сегодня сотрудниками Деснянского УП найден один юноша из списка "заложников" - Слободян Олег Сергеевич, 05.04.2001 г.р. из Львовской области, город Золочев. Находился в розыске с 14.03.2018 года за Золочевским ОП ГУНП во Львовский области как без вести пропавший.

Найденный Олег Слободян из списка "детей-заложников". Фото "Страны".

Однако оперативники нашли этого парня - несколько недель назад он звонил в полицию, так как в Макдональдсе в Киеве бездомный украл у него еду. Таким образом и выяснилось, что он не пропал, а сейчас после появления его в списках "детей- заложников" данные о том, что он не захвачен бандитами, полиция актуализировала.

Парень уехал из дому из Золочева, так как не смог найти общий язык с родней, в Киеве снимает жилье и работает курьером в "Суши вок".

Сейчас СБУ и полиция устанавливают IP -адрес и пользователей интернета, которые отправили письмо с угрозами. Заведены ряд уголовных производств по ст.146 УК - Похищение людей.

Напомним, суд вынес приговор киднепперше, похитившей малыша из садика на Оболони.

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