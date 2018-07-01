В Бердянске 1 июля на третьей дамбе в микрорайоне АКЗ утонул 80-летний мужчина, который приехал на море с двумя внуками. Об этом сообщает Pro.berdyansk.biz.

Тело 80-летнего отдыхающего из Запорожской области достали из воды спасатели, старшего внука удалось спасти, а вот поиски младшего, мальчика 7 лет, еще продолжаются.

Не смотря на шторм и сильный ветер, сотрудники КП "Спасательно-водолазная служба" продолжают обследовать море в районе третьей дамбы.

"3 дамба - гиблое место, здесь часто тонут люди. В 2018 году это первый такой случай. Отметим, здесь установлены таблички, предупреждающие об опасности, но часто люди их игнорируют", - сообщает издание.

Район АКЗ и Мерликова балка - самые дальние районов Бердянска, за ними – выезд из города.

Спасатели предупреждают, что при штормовом море в районе третьей дамбы становится крайне опасно. Здесь также вывешены таблички про запрет купания. Больше половины утонувших здесь - дети.

В этом году утопление 80-летнего пенсионера стало первым случаем на "гиблом месте", как район АКЗ прозвали местные жители.

Как сообщала "Страна", с начала года на водоемах Украины утонули почти 500 человек.

Также "Страна" писала, что в Азовском море отдыхающих атакуют ядовитые медузы весом в 10 кило.