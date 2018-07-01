Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может иметь неожиданные и позитивные результаты. Кроме того, переговоры могут снизить напряженность в отношениях Вашингтона и Москвы.

Об этом сообщает Fox News.

По словам советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, встреча президентов позволит преодолеть "политический шум" вокруг якобы вмешательства Москвы в выборы президента США.

В качестве примера Болтон привел саммит США-КНДР и переговоры тет-а-тет лидеров государств Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Как известно, Трамп и Ким Чен Ын подписали историческое соглашение.

Напомним, 27 июня в ходе визита в Россию Болтон провел переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также ситуации в Сирии и на Украине. Позднее представителя Белого дома принял президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что визит советника президента США в Москву может послужить началом для улучшения российско-американских отношений.