Украина взяла под контроль еще одно село в Луганской области. Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По оперативным данным группы ИС, в конце июня с.г. ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил была проведена удачная операция по освобождению и взятию под контроль очередной важной административной единицы - населенного пункта Золотое-4", - сообщил Тымчук.

При этом он уточнил, что в ходе спецоперации потерь среди бойцов ВСУ и мирного населения удалось избежать.

Фото: facebook.com/dmitry.tymchuk

В то же время на сепаратистских ресурсах появилось сообщение, что "киевские силовики используют условия "урожайного перемирия" и продолжают нарушать минские соглашения в части, касающейся сосредоточения запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения". Об этом сообщил представитель так называемой "народной милиции ЛНР" Андрей Марочко.

"Так, в районе населенного пункта Золотое выявлено передвижение двух танков Т-72. В районе населённого пункта Новоалександровка – выявлены огневые позиции двух минометов калибром 120 мм", - рассказал Марочко.

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ недовольны, что ВСУ берут под контроль населенные пункты в "серой зоне".

Также "Страна" писала, что ОБСЕ хочет взять под контроль весь Донбасс.