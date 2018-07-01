В Британии министры провели тайную репетицию подготовки к 10-дневному национальному трауру на случай смерти королевы Елизаветы II.Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что событие будет самым скорбным за последние 70 лет, однако подготовка к похоронам не связана с текущим самочувствием 92-летней Елизаветы II.

Руководил репетицией заместитель премьера Британии Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, в ней также участвовали глава МИД Саджид Джавид, министр по делам Шотландии Дэвид Манделл и лидер палаты общин Андреа Лидсом.

Репетицию назвали Castle Dove и посвятили организации действий согласно коду D+1, то есть на следующий день после предполагаемой смерти королевы, когда премьер официально объявит об этом.

Траур - это не самое страшное, что ждет Британию в случае смерти королевы, сообщает издание Business Insider.

В течение 12 дней в Британии может воцариться хаос. Он обойдется миллиардами долларов для экономики Великобритании. Фондовые рынки и банки, вероятно, закроются. И похороны, и последующая коронация станут официальными национальными праздниками, каждый из которых, по оценкам, достигнет экономического эффекта от валового внутреннего продукта в размере от 1,2 млрд. Фунтов стерлингов до 6 млрд. Фунтов стерлингов ($1,6 млрд. до $7,9 млрд.), не говоря уже об организационных издержках.

Будут тривиальные сбои: ВВС отменят все комедийные шоу, произойдут резкие изменения в культуре. Принц Чарльз может изменить свое имя, и слова государственного гимна тоже будут изменены.

Смерть принцессы Дианы и матери королевы вызвала волну публичного траура и истерии. Но то, что произойдет после смерти королевы Елизаветы II, благодаря ее долголетию и фундаментальному месту в британском обществе, будет на совершенно новом уровне.

Елизавета II пережила правление Адольфа Гитлера и Джона Ф. Кеннеди Фото: businessinsider.com

Как сообщала "Страна", ранее 92-летняя Елизавета II пропустила службу в соборе Святого Павла из-за недомогания.

Также "Страна" писала, что Елизавета II дала официальное королевское согласие на Brexit.