В Москве освободили заложников, захватчиком оказался пьяница. Видео
В Москве полиция освободила женщину, которую взяли в заложники в местном магазине. Об этом передает ТАСС.
Сообщается, что полиция смогла вывести женщину, которую удерживали в магазине "Дикси".
В полиции рассказали, что освобожденная заложница получила незначительные травмы. Врачи оказывают ей первую медицинскую помощь.
Также силовики задержали и самого мужчину, который удерживал в заложниках работницу магазина.
По словам очевидцев, злоумышленник находился в состоянии опьянения.
Напомним, мужчина захватил заложников в московском магазине "Дикси". Злоумышленник требовал встречи с представителями ФСБ России и 300 тысяч рублей.
Сообщалось, что одна из заложниц получила серьезное ножевое ранение.
Видео штурма магазина «Дикси» на Большой Академической. Захватчика задержали, заложницу освободили. Все живы. pic.twitter.com/qFFTSmE4hG— Breaking Mash (@BreakingMash) 1 июля 2018 г.
Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом задержали похитителей, которые требовали от заложника-бизнесмена все имущество.