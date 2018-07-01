В Москве полиция освободила женщину, которую взяли в заложники в местном магазине. Об этом передает ТАСС.

Сообщается, что полиция смогла вывести женщину, которую удерживали в магазине "Дикси".

В полиции рассказали, что освобожденная заложница получила незначительные травмы. Врачи оказывают ей первую медицинскую помощь.

Также силовики задержали и самого мужчину, который удерживал в заложниках работницу магазина.

По словам очевидцев, злоумышленник находился в состоянии опьянения.

Напомним, мужчина захватил заложников в московском магазине "Дикси". Злоумышленник требовал встречи с представителями ФСБ России и 300 тысяч рублей.

Сообщалось, что одна из заложниц получила серьезное ножевое ранение.

Видео штурма магазина «Дикси» на Большой Академической. Захватчика задержали, заложницу освободили. Все живы. pic.twitter.com/qFFTSmE4hG — Breaking Mash (@BreakingMash) 1 июля 2018 г.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом задержали похитителей, которые требовали от заложника-бизнесмена все имущество.