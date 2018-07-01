В Министерстве здравоохранения еще раз напомнили, какие бесплатные услуги могут получить украинцы в рамках медреформы.

В министерстве сообщили о перечне услуг, которые гарантированно оплатят из бюджета на уровне первичной помощи. Соответствующие картинки с напоминанием Минздрав опубликовал в Facebook.

Например, педиатры, семейные врачи и терапевты будут наблюдать за здоровьем пациента, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления.

При необходимости врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи - лор-врачу, эндокринологу, хирургу и т.д., или проконсультируется с ним относительно лечения.

Также на уровне первичной медпомощи в пакет услуг входят некоторые анализы и исследования.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее "Страна" сообщала, как на практике выглядит медреформа в украинских больницах.

Также стало известно, что изменится для украинцев с 1 июля согласно медреформе.



