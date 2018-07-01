Почетный чемпион мира по версии WBC Тони Белью назвал своего фаворита в предстоящем бою между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.

Об этом сообщает портал Vringe.

Белью полагает, что победителем финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) станет Усик.

"Это будет просто невероятный, потрясающий бой! Я до начала турнира прогнозировал, что именно эти ребята встретятся в финале. И остаюсь последовательным в своем прогнозе - считаю, что победит Усик. Но хочу отметить, что в бою с Гассиевим украинец не может позволить себе такие же обмены ударами, как это было в полуфинале с Бриедисом. Но ставлю на победу Усика. А еще ставлю на то, что их поединок станет претендентом на звание бой года", - сообщил британский боксер.

Ранее "Страна" сообщала, что проведение боксерского поединка Усик - Гассиев в Москве подтверждено официально.

Также аромоутер Усика прокомментировал поездку в Москву на поединок с Гассиевым.