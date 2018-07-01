Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции проверяют анонимное письмо, в котором сообщалось о захвате детей заложников. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты средств в сумме 350 тысяч долларов США", - уточнили в СБУ.

На данный момент правоохранители также проверяют версию о возможном мошенничестве. Ведь присланный анонимом список детей содержится на официальном сайте "Службы розыска детей".

"Двое из них уже найдены, факты их хищения подтверждения не нашли", - добавили в СБУ.

Национальная полиция открыла уголовное производство по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 146, 147 и 189 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на электронную почту Антитеррористического центра СБУ пришло письмо от неизвестных, в котором они сообщили о детях-заложниках и потребовали выкуп за них.

Похитители требуют перевести 350 тысяч долларов на некий биткоин-счет и заявляют, что если деньги поступят на счет, то детей отпустят на одной из станций метро Киева.

Ранее "Страна" сообщала, что убийство трех человек в Черкасской области оказалось спецоперацией СБУ.