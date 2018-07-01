Застрявших в столичном аэропорту "Киев" туристов разместили в гостинице. Об этом передает "112 Украина".

Туристам, которые летели в Шарм-эль-Шейх, пообещали ближайший вылет из аэропорта "Борисполь".

Измученным пассажирам в самом аэропорту "Киев" через десять часов задержки рейса вынесли воду и бутерброды.

Добавим, что несколько сотен туристов находятся в аэропорту уже более 30 часов.

Напомним, что задержка авиавылетов происходит еще со вчерашнего дня. По состоянию на 12:00 1 июля на информационном табло сообщалось о задержке семи рейсов.

Несколько сотен туристов не могут вылететь, кроме Египта, также в Анталию и в Батуми.

Ранее "Страна" сообщала, что застрявших в Тунисе украинцев на третьи сутки начали селить в отеле.