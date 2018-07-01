В воскресенье, 1 июля, на чемпионате мира по футболу сборная России сыграет в 1/8 финала с грозной Испанией.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о поединке.

16.19 Главный тренер сборной России Станислав "Стас" Черчесов перед матчем рассказал об ответственности, которая давит на обе команды. Матч против испанцев он сравнил с диктантом

"Это как диктант: написал и сдал. Сочинение можно переписывать много раз, а тут пишем на чистовик и сдаем. И уж тут какую оценку получим...".

Наставник испанской сборной Фернадо Йерро сообщил, что знает, как играет сборная России. По его мнению, команде Испании нужно "просто минимизировать свои ошибки".

16.11 У россиян в стартовом составе отсутствует один из лучших их футболистов на ЧМ - Денис Черышев.

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Фото: twitter.com/DariusGQ

16.07 Фернандо Йерро внес несколько изменений в состав сборной Испании в сравнении с минувшими матчами.

Начо вместо Дани Карвахаля в центре защиты, а Марко Асенсио впервые выйдет в старте испанцев на ЧМ-2018.

16.05

Фото: twitter.com/nika7868

16.04 Расстановка

Фото: fifa.com/worldcup

15.53 Стартовые составы:

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кузяев, Зобнин, Кудряшов, Головин, Жирков, Самедов, Дзюба.

Испания: Де Хеа, Пике, Начо, Серхио, Коке, Рамос, Жорди Альба, Диего Коста, Асенсио, Сильва, Иско.

15.51 Сборная России уже на поле.

15.10 Матч Россия - Испания рассудит голландская бригада арбитров. Главный арбитр матча - Бьорн Кейперс. Он владелец супермаркета в небольшом городке Олдензале.

Для голландца это будет третья игра на ЧМ-2018. Он работал на матчах Египет - Уругвай (0 - 1) и Бразилия - Коста-Рика (2 - 0). В матче "пентакампеонов" и костариканцев Кейперс стал первым арбитром в истории, отменившим пенальти на Мундиале, после видеопросмотра спорного момента.

15.00 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил FIFA TV, что Испания при новом тренере показывает другой футбол.

"Испанцы играют в понятный нам футбол. Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся. Мы играли против сборной Лопетеги и видим изменения при Йерро. Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому", - заявил Черчесов.

14.50 Одну из тренировок сборной России посетил знаменитый тренер Гус Хиддинк.

Фото: facebook.com/Sbornaya/

14.45 Перед матчем с испанцами российских болельщикам проверили на предмет того, хорошо ли они знают соперников, между прочим чемпионов мира и Европы. Оказалось, россияне слабо разбираются в игроках "фурии роха". "Модель какая-то... Симпатичный мужчина... А кто это?.. На грузина какого-то похож", - так отвечали россияне, когда им показывали фото испанских футболистов.

Видео: facebook.com/Sbornaya/

14.45 Хотя Испания явный фаворит сегодня, тем не менее полузащитник Давид Сильва сделал реверанс в сторону соперника.

"Играть против сборной России будет невероятно трудно. Думаю, не менее трудно, чем, например, со сборной Бразилии. Мы знаем, что Россия умеет играть в глухой обороне", - заявил Сильва.

Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru

14.40 Кто выиграет сегодняшний матч, тот в четвертьфинале сыграет с победителем пары Хорватия - Дания.

14.35 Форвард сборной России Артем Дзюба перед матчем пообещал умереть на поле, чтобы победить "фурию роха".

"Каждый из нас должен будет умереть на поле. На 95 минут, 100 минут, сколько будет. Нужно будет вывернуть себя наизнанку, но чтобы был этот командный дух. В футболе, чем он и прекрасен, в определенный день любая команда может обыграть любую. Если мы все выйдем и сыграем не на свой максимум, а на 200-300%, верю, что у нас будет шанс на исторический момент.



Будет очень тяжело, нужно будет терпеть, сохранять спокойствие и физически чувствовать себя хорошо. Главное - обернуть всю поддержку и эмоции в результат, показать неимоверную самоотдачу. Надеюсь, что футбольный бог будет за нас. Будет неплохо, если и госпожа удача будет за нас", - рассказал Дзюба.

14.30 В России все пребывают в эйфории после выхода сборной в стадию плей-офф. Однако Испания это Испания. Легкой прогулки для россиян не будет точно.

14.25 В субботу, 30 июня, с Мундиалем попрощались сборные Аргентины и чемпионы Европы - команда Португалии.