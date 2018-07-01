В Харькове в ночь на 1 июля произошла кровавая драка между между охраной ресторана и посетителями. Об этом сообщили В НПУ областной полиции.

"В 00:23 правоохранителям поступил сигнал о конфликте по поводу оплаты заказа между работниками и посетителями ресторана "Шампань" на улице Краснодарской. Администратор заведения вызвала частную охранную фирму. После приезда между ее сотрудниками и тремя посетителями вспыхнула потасовка, во время которой мужчина получил рассечение брови и синяки. Затем гости расплатились по счету и покинули ресторан", - сказано в сообщении.

Прибывшие на место врачи оказали первую помощь сотруднику ресторана.

Местный журналист Спартак Головачев сообщает, что в драке принимали участие бойцы батальона "Азов".

"Перестрелка у ресторана "Шампань" на Салтовке, где "праздник" у батальона "Азов". Около двадцати "воинов" жестоко избили одного из двух приехавших на вызов сотрудников охраны. Оценить состояние здоровья избитого не мог, но бронежилет у него был мокрый от крови. Со слов сотрудников полиции, арестовывать они никого не собираются, лишь записывают пояснения", - рассказал журналист.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что радикалы С-14 и "Азова" пытались штурмовать берег в Конча-Заспе, но их скрутила полиция.

Также в Киеве радикалы из С14 перекрыли дороги на Лукьяновке.