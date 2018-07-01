В Ровенской области пьяный водитель на пешеходном переходе сбил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Трагическое ДТП произошло в городе Сарны на улице Белгородская.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель автомобиля "BMW", 31-летний местный житель, совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в реанимацию с тяжелыми переломами, политравмой и многочисленными ссадинами тела. За жизнь ребенка борются врачи", - сказано в сообщении.

Полицейские с помощью Драгера определили, что в крови водителя было 0,57 промилле алкоголя.

По данному факту начато уголовное производство. Водителю грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее "Страна" сообщала, что на трассе Киев-Чернигов жуткое ДТП - легковушку разорвало пополам.

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