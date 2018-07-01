После вылета сборной Аргентины с чемпионата мира по футболу ("альби слелесте" проиграли Франции со счетом 3 - 4), легендарный футболист Диего Марадона прокомментировал неудачное выступление команды.

"Жаль, что у Аргентины вновь не было единой команды на чемпионате мира. В матче с Францией мы не знали, как атаковать, не знали, что делать, когда владели мячом, тогда как у французов были разные варианты.

Месси? Он был изолирован и слишком отходил от штрафной. Я говорил, что если он будет играть "девятку», то будет искать мяч, создавать моменты и забивать, объединит игру команды, но это была скорее чистая фантазия. Месси не может все сделать сам", - заявил Марадона в интервью Football Espana.

Ранее "Страна" сообщала, что Марадону лишили гонораров за выкрики и ф**и на трибунах ЧМ-2018.