В США неизвестный мужчина совершил нападение с ножом на мигрантов. Об этом сообщает телеканал АВС.

Происшествие случилось в городе Бойсе, штат Айдахо. Злоумышленник совершил нападение на дом, где проживали мигранты. По меньшей мере девять человек получили ранения в результате нападения.

Установлено, что мужчина с ножом ворвался в дом и напал на людей внутри. Представители полиции подтверждают факт нападения и сообщают, что девять пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

На данный момент 30-летний нападавший задержан, его мотивы пока что не разглашаются.

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