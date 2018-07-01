Рада может взяться за обновление состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) уже 5 июля.

На повестке дня пленарного заседания Верховной Рады на 5 июля стоит вопрос назначения новых членов Центральной избирательной комиссии. Информация об этом появилась на официальном сайте Верховной Рады.

Фото: rada.gov.ua

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий также допускал, что парламент может в следующий пленарный четверг, 5 июля, рассмотреть назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. В то же время он подчеркивал, что в сессионный зал этот вопрос можно будет вынести только тогда, когда будет найден окончательный компромисс между всеми фракциями относительно назначения нового состава. Парламентариям предстоит назначить 13 членов ЦИК из 14 кандидатур, которые были внесены президентом Петром Порошенко.

Но окончательно повестку дня нардепы будут утверждать завтра, 2 июля, на согласительном совете.

Ранее "Страна" сообщала, что в ЦИК назвали условия для проведения выборов на Донбассе.

Также мы рассказывали, что в правительстве пытаются договориться с ЦИК по выборам на Донбассе.