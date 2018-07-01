Компания Boeing представила концепт нового сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщает The Independent.

Внешний облик нового самолета показали на конференции Американского института авиации и космонавтики.

Предположительно новое воздушно судно запустят в эксплуатацию с конца 2030-х годов. Он сможет перевозить больше пассажиров, чем сегодняшние ультрадальние бизнес-джеты, но меньше, чем самолеты Boeing 737, то есть от 20 до 130 человек.

Сообщается, что самолет сможет развивать скорость больше 6,1 тыс километров в час на высоте до 29 км.

В Boeing указывают, что прибавка в скорости позволит совершать оборотный рейс за один день даже через Тихий океан, что позволит авиакомпаниям более эффективно использовать такие авиалайнеры.

Фото: independent.co.uk

Ранее "Страна" сообщала, что в аэропорту Токио при взлете вспыхнул Boeing 767.

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