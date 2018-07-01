В воскресенье, 1 юля, на чемпионате мира по футболу сборная России сыграет с грозной Испанией. Форвард сборной России Артем Дзюба пообещал вывернуться наизнанку, чтобы победить "фурию роха".

Об этом он рассказал официальному сайту ФИФА.

"Каждый из нас должен будет умереть на поле. На 95 минут, 100 минут, сколько будет. Нужно будет вывернуть себя наизнанку, но чтобы был этот командный дух. В футболе, чем он и прекрасен, в определенный день любая команда может обыграть любую. Если мы все выйдем и сыграем не на свой максимум, а на 200-300%, верю, что у нас будет шанс на исторический момент.



Будет очень тяжело, нужно будет терпеть, сохранять спокойствие и физически чувствовать себя хорошо. Главное - обернуть всю поддержку и эмоции в результат, показать неимоверную самоотдачу. Надеюсь, что футбольный бог будет за нас. Будет неплохо, если и госпожа удача будет за нас", - рассказал Дзюба.

Ранее "Страна" сообщала, что герой матча с Португалией может не сыграть в четвертьфинале ЧМ-2018.

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