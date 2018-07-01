В Киевской области задержали двух мужчин, которых подозревают в похищении человека. Об этом сообщает Нацполиция Житомирской области.

Среди задержанных был и непосредственный организатор похищения и вымогательства.

"На момент задержания подозреваемые находились в гостинице. Сейчас они доставлены в Житомир, где проводятся необходимые следственные действия. Также следователи устанавливают местонахождение других участников происшествия", - сообщил глава ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Так, в отдел полиции обратился 32-летний мужчина с заявление о том, что трое неизвестных в течение нескольких дней удерживали его в гараже и требовали отдать все имущество.

По словам заявителя, несколько дней назад в киевскую квартиру, которую он арендует, ворвались трое незнакомцев. Они избили его и, угрожая, вывезли в райцентр Киевской области, а впоследствии перевезли в Житомир, где удерживали в одном из гаражных кооперативов. Похитители требовали от мужчины, который занимается бизнесом, переоформления на них недвижимого имущества.

Утром 30 июня ему удалось сбежать и обратиться в полицию. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция подтвердила, что нашла похищенного в Киеве сына ливийского дипломата.

Также полиция Киева нашла похищенного в украинской столице гражданина Ливии.