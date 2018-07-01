В аэропорту "Киев" задерживают рейсы, сотни человек не могут улететь на отдых
В столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) произошла задержка рейсов. Об этом передает "112 Украина".
Задержка авиавылетов происходит еще со вчерашнего дня. По состоянию на 12:00 1июля на информационном табло сообщается о задержке семи рейсов.
Несколько сотен туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и в Батуми.
Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом - что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку.
Напомним, в аэропорту Туниса застряли сотни украинских туристов. Пассажиры должны были вылететь в Украину самолетами компании Bravo Airways. Однако, по их словам, авиакомпания и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату их домой.
Также застрявших в Тунисе украинцев на третьи сутки начали селить в отеле.