В столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) произошла задержка рейсов. Об этом передает "112 Украина".

Задержка авиавылетов происходит еще со вчерашнего дня. По состоянию на 12:00 1июля на информационном табло сообщается о задержке семи рейсов.

Несколько сотен туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и в Батуми.

Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом - что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку.

Напомним, в аэропорту Туниса застряли сотни украинских туристов. Пассажиры должны были вылететь в Украину самолетами компании Bravo Airways. Однако, по их словам, авиакомпания и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату их домой.

Также застрявших в Тунисе украинцев на третьи сутки начали селить в отеле.