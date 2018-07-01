В воскресенье, 1 июля, на чемпионате мира, сборная Хорватии, разгромившая Аргентину в групповом турнире, сыграет с датчанами. Полузащитник "клетчатых" Матео Ковачич перед матчем поделился мнением о хавбеке датской национальной команды Кристиане Эриксене.



"Эриксен - фантастический игрок. Он отлично проявил себя в "Тоттенхэме". Мы знаем о его сильных качествах, например, о его невероятном ударе. Но мы смогли остановить Месси в матче с Аргентиной, так что вполне можем это повторить", - приводит слова Ковачича пресс-служба ФИФА.

Матч Хорватия - Дания состоится сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ранее "Страна" сообщаа, что Христо Стоичков обвинил ФИФА в том, что футбольные чиновники тянут европейские команды в финал ЧМ-2018.