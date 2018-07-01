В воскресенье, 1 июля, неизвестный мужчина взял заложников в Москве. Об этом сообщает "РИА Федерал Пресс".

Захват заложников произошел около 11.00 на улице Большой Академической, где неизвестный взял в заложники весь персонал и несколько покупателей в магазине "Дикси".

Сообщается, что одна из заложниц, вероятно, сотрудница магазина, получила серьезное ножевое ранение. Кроме того злоумышленник потребовал встречи с представителями ФСБ России и 300 тысяч рублей.

На данный момент с террористом ведутся переговоры.

"Полицией совместно с сотрудниками Росгвардии организовано оцепление места происшествия. Принимаются меры по задержанию указанного гражданина", - заявили в управлении МВД России по Москве.

Ранее "Страна" сообщала, что неизвестные требуют от СБУ выкуп в $350 тысяч за 20 детей-заложников.

Также из суда на Полтавщине сбежал опасный преступник, который мог взять заложницу и оружие.