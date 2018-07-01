В субботу, 30 июня, в Кривом Роге избили главу оргкомитета фестиваля КривбасПрайд Бориса Золотченко. Об этом сказано в сообщении Гей-альянса Украины.

Неизвестные напали на него около 18:30 возле главного корпуса Криворожского педагогического университета. Более десяти молодых парней избили Золотченко, когда он с друзьями возвращался домой после заседания оргкомитета.

"Свидетели избиения сразу же позвонили в полицию и сообщили о преступлении. Однако уже через несколько минут они получили звонок от мужчины, который представился сотрудником райотдела, и сообщил, что никто выезжать на место преступления не собирается, и опрашивать свидетелей будут только непосредственно в райотделе", - сказано в сообщении.

Сейчас пострадавший находится в больнице.

Отмечается, что это уже второе нападение на Золотченко за этот год. Уголовное производство по факту его избиения в январе было закрыто из-за "отсутствия подозреваемых".

Фото: upogau.org

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