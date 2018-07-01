Центр Симона Визенталя обвинил Матиоса в антисемитизме и потребовал его отставки
Главного военного прокурора Анатолия Матиоса обвинили в антисемитизме. Об этом передает Times of Israel.
Такие обвинения выдвинул Центр имени Симона Визенталя, который является неправительственной организацией, деятельность которой направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение Холокоста.
В Центре имени Симона Визенталя считают, что украинская власть должна уволить с должности Матиоса за высказывания антисемитского характера.
Так, 25 июня в интервью изданию Insider Матиос в своем комментарии сравнил подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко - Бориса Германа - с деятелем российского и немецкого социал-демократического движения начала XX века Александром Парвусом.
По убеждению главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, Матиос намекнул на желание евреев "залить кровью" славян.
Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении зама Матиоса.
Также Матиос предложил создать Бюро для расследования военных преступлений.