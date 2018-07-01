Главного военного прокурора Анатолия Матиоса обвинили в антисемитизме. Об этом передает Times of Israel.

Такие обвинения выдвинул Центр имени Симона Визенталя, который является неправительственной организацией, деятельность которой направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение Холокоста.

В Центре имени Симона Визенталя считают, что украинская власть должна уволить с должности Матиоса за высказывания антисемитского характера.

Так, 25 июня в интервью изданию Insider Матиос в своем комментарии сравнил подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко - Бориса Германа - с деятелем российского и немецкого социал-демократического движения начала XX века Александром Парвусом.

По убеждению главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, Матиос намекнул на желание евреев "залить кровью" славян.

Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении зама Матиоса.

Также Матиос предложил создать Бюро для расследования военных преступлений.