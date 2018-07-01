В Польше из-за огромного наплыва украинских заробитчан запускают поезд в Германию. Об этом сообщает ЦТС.

Поезд будет курсировать по маршруту Перемышль - Берлин.

В польской железнодорожной компании PKP Intercity сообщили, что это обусловлено растущим трафиком на восточной границе Польши и миграцией граждан Украины в страны Евросоюза.

Для этого до конца года запустят состав из прицепных вагонов, который из Перемышля будет идти через Вроцлав и Зелену Гуру до столицы Германии.

"Сообщение с Украиной оказалось выстрелом в десятку. Поезда из Перемышля во Львов и Киев с каждым годом перевозят все больше пассажиров. За первые пять месяцев имеем уже столько пассажиров, сколько за весь минувший год, когда отмечался двукратный рост путешественников. Очевидно, что стоит ожидать следующего удвоения количества пассажиров на направлениях с Востока", - заявил глава PKP Intercity Марек Хранюк.

Ранее "Страна" сообщала, что под поездом на метро Левобережная в Киеве погиб пассажир.

Также в Николаеве молодой актер покончил с собой, бросившись под поезд.