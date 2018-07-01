В Украине из-за непогоды водой повреждены здания и другие объекты в пяти областях. Об этом сообщает ГосЧС.

Спасатели уточнили, что без света остались 136 населенных пунктов: 74 в Днепропетровской области, 30 - в Луганской, 29 - в Киевской и 4 - в Запорожской области.

Во Львовской области из-за дождей затопило 25 жилых домов, 6 подвалов и 60 приусадебных участков.

В Ивано-Франковской области водой подтоплены 190 частных жилых домов и 1324 приусадебных участка. Кроме того, получили повреждения 1 пешеходный и 8 автомобильных мостов. Водой были разрушены 5 автомобильных дорог.

В Чернигове от затопления пострадали 40 улиц и 100 приусадебных участков. Спасателям также пришлось отселить 57 человек.

В Луганской области были подтоплены 25 приусадебных участков.

В Днепропетровской области непогода повредила крыши 9 жилых зданий, здание школы и корпус детского лагеря. Ветром были повалены 150 деревьев.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ивано-Франковской области потопом снесло кафе на берегу реки.

Также в Украине дожди с грозами обесточили почти 400 населенных пунктов.