Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может рассмотреть вопрос о возвращении делегации России уже осенью.

Доклад ad hoc Комитета по роли и миссии Совета Европы уже направлен в Регламентный и Политический комитеты ПАСЕ. По словам первого заместителя главы украинской делегации в ПАСЕ, члена Регламентного, Политического и Мониторингового комитетов, народного депутата "Оппозиционного блока" Юлии Левочкиной, это говорит о том, что в Ассамблее есть политическая воля на поиск компромиссов, сообщает сайт партии.

"Доклад ad hoc Комитета по роли и миссии Совета Европы не сводится только к решению, которое может вернуть делегацию России в ПАСЕ. Он касается системных изменений, направленных на упорядочивание работы Ассамблеи. Вместе с тем очевидно, что в Ассамблее есть запрос на инклюзивный диалог, есть политическая воля рассмотреть первоочередным именно вопрос участия России в работе Ассамблеи", - заявила Юлия Левочкина.

Она также не поддержала демарш части украинской делегации, которая решила бойкотировать ежегодный прием у генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.

"Главной целью для Украины должно быть достижение мира, для этого нужно делать все возможное - участвовать в инклюзивном диалоге со всеми сторонами на всех площадках. Простая демонстрация позиции вызывающими акциями, язык ультиматумов и нежелание вести открытый диалог с европейскими коллегами - не приближают наших целей - мир, защита прав и обеспечение достойного уровня жизни наших граждан, а значит, не служат интересам Украины. Такой подход может привести к плачевным последствиям. Выход России из Совета Европы и полная изоляция РФ не принесут Украине мир, а значит, не может быть целью для украинской дипломатии", - заявила первый заместитель украинской делегации в ПАСЕ.

"Не менее важным для диалога является выполнение рекомендаций и резолюций ПАСЕ на национальном уровне. В частности, и в вопросе прав национальных меньшинств, и в вопросе обеспечения прав внутренних переселенцев", - считает народный депутат.

Ранее "Страна" сообщала, что ПАСЕ поддержала проект резолюции по украинским политзаключенным.