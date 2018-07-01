Украинская футбольная команда "Шахтер" после первого тренировочного сбора в Германии вернулись в Киев.

Об этом передает официальный сайт горняков.

Отметим, что на первом сборе команда Паулу Фонсеки сыграла два контрольных матча: против датского "Брондбю" (3:2) и ЦСКА из Болгарии (0:0).

В Украине "Шахтер" будет находиться до 3 июля. Далее команда отправится на второй тренировочный сбор в Австрию.

Ранее сообщалось, что чемпион Украины, донецкий "Шахтер" будет летать на футбольные матчи в фирменном самолете, украшенном символикой клуба. Первый полет "горняков" состоится по маршруту Киев - Одесса на матч за Суперкубок Украины против киевского "Динамо".

Фото: shakhtar.com

Напомним, что новобранец "Шахтёра" отличился дублем в первом же товарищеском матче.