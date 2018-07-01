Наши информированные источники в СБУ сообщают, что сегодня утром на электронную почту Антитеррористического центра СБУ пришло письмо от неизвестных, в котором они сообщили о детях-заложниках и потребовали выкуп за них.

Вот текст письма: "Хочу сообщить народу и власти Украины. У меня и моих людей находятся более 20 детей в заложниках. Эти дети помогали нам по всей Украине. Дети на данный момент голодные. Наши требования: отпустим детей, если нам заплатят 350 тысяч долларов, если денег не будет к 22:00 04.07.2018 я и мои люди порубим всех заложников на маленькие кусочки, упакуем останки каждого и выбросим у отделений полиции".

В своем сообщении "террористы" приводят имена некоторых детей, информация об этом сейчас тщательно проверяется:

1. Николай Палий

2.Лиля Наточи

3. Снежана Дубакова

4. Елена Козачок

5. Олег Слободян

6. Илико Горват

7. Александр Рафальский

8. Дмитрий Якименко

9. Иван Панькив

10.Александр Бургунь.

Бандиты пишут, что имен остальных заложников не знают.

Похитители требуют перевести 350 тысяч долларов на некий биткоин-счет и заявляют, что если деньги поступят на счет, то детей отпустят на одной из станций метро Киева. Сейчас полиция сверяет фамилии пропавших за последнее время детей с данными в списке. Не исключено что это мошенники, а имена детей взяты из открытых источников.

Информация, по данным наших информаторов из СБУ, похожа на чей-то глупый розыгрыш, но все равно ее обязаны проверить.

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ задержала киевского бизнесмена по подозрению в подготовке заказного убийства трех человек.

Также мы рассказывали, что убийство трех человек в Черкасской области оказалось спецоперацией СБУ.