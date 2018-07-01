В воскресенье, 1 июля, в Киеве изменят маршруты движения общественного транспорта. Об этом сообщает сайт КГГА.

Из-за про проведения концерта международного проекта "Пути дружбы" на Софиевской площади изменят схемы движения автобусов, курсирующих по маршрутам №/"24 и 114, а также троллейбусов №6, 16 и 18.

Кроме того, троллейбусы маршрута №6 будут курсировать по схеме ул.Юрия Кондратюка - ул.Маршала Рокоссовского - ул. Полярная - ул. Вышгородская - ул.Кирилловская - Подольский спуск - ул.Овруцкая - ул.Герцена - ул.Мельникова - станция метро "Лукьяновская.

Троллейбусы маршрута №16 будут двигаться по ул.Академика Щусева - ул.Рижская - ул.Дорогожицкая - ул.Мельникова - ул.Сечевых Стрельцов - ул.Вячеслава Черновола - Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме.

Маршрут троллейбусов №18 пройдет через ул.Сошенко - ул.Вышгородская - ул.Кирилловская - Подольский спуск - ул.Овруцкая - ул.Герцена - ул.Мельникова - ул.Сечевых Стрельцов - ул.Вячеслава Черновола - Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме.

Автобусы 24 и 114 будут курсировать по схеме движения буднего дня, через улицу Крещатик.

Также в связи с проведением концерта с 20:00 до 24:00 будет полностью прекращено движение всех видов транспорта по Владимирскому проезду - от перекрестка с ул.Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской и от перекрестка с ул. до перекрестка с ул.Большой Житомирской.

Концерт международного проекта "Пути дружбы" начнется на Софийской площади в 21.00. В частности, в рамках проекта известный американский актер Джон Малкович исполнит поэму для чтеца и симфонического оркестра композитора Аарона Копленда "Портрет Линкольна".

Также в концерте примут участие Молодежный оркестр Луиджи Керубини, созданный Маэстро Риккардо Мути из лучших молодых исполнителей Италии, симфонический оркестр и хор Национальной оперы Украины, Камерный хор "Кредо", Ансамбль классической музыки им. Б. Лятошинского, студенты Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского, а также 25 молодых исполнителей из Мариуполя (артисты Мариупольского муниципального оркестра "Ренессанс" и студенты Мариупольского колледжа искусств). Хормейстер Большого сводного хора - Богдан Плиш.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве до 15 июля закроют движение трамваев.

Также в центре Киева на праздники ограничат движение автомобилей.