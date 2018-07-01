В Украине пройдут украинско-американские морские учения "Си Бриз - 2018". Об этом передает УНН.

Совместные учения армий Украины и США начнутся уже на следующей неделе, рассказал заявил министр обороны Степан Полторак.

"В подготовке и применении сил вводятся новые стандарты: украинско-американские учения "Си Бриз - 2018", которые начинаются на следующей неделе, станут экзаменом на способность Морского командования на совместимость с лучшими флотами мира и способность управлять многонациональным соединением", - отметил глава Минобороны.

Ранее в учебном центре Сухопутных войск ВСУ в поселке Десна Черниговской области, военнослужащие провели учения по подводной езде на танках.

Отметим, что на полигоне под Черниговом покончил с собой резервист, который прибыл на учения.

Также в Киеве спецназ и Нацгвардия провели учения "Гром".