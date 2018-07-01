В июле украинцев ждет несколько важных изменений. "Страна" вспомнила, что поменяется в этом месяце в Украине и в мире.

Копейки выходят в тираж

С воскресенья, 1 июля, в магазинах Украины смогут округлять деньги при расчетах - это новация от Национального банка, который останавливает чеканку мелких монет. Они будут постепенно вымываться из расчетов.

Сдачу белыми монетами (1, 2 и 5 копеек соответственно, - Прим.Ред.) продавцы будут иметь право не давать.

Если цена товара заканчивается на одну, две, три или четыре копейки, ее округлят в сторону уменьшения – до нуля.

От пяти до девяти копеек – это теперь 10.

Таким образом, Нацбанк планирует избавиться от мелких и неудобных монет и сэкономить на их чеканке 90 млн грн в год.

Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек больше не будут производить, в ходу будут только 10 и 50 копеек.

Впрочем, если вы насобирали миллион по копейке не переживайте - пока мелкие монеты совсем не исчезнут с обихода, магазины и учреждения обязаны принимать монеты всех номиналов.

Повышение пенсий на 60 гривень

С 1 июля украинские пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, будут получать больше. Причиной повышения стал закон о госбюджете на 2018 год, в котором предусмотрен очередной рост соцстандартов.

По словам вице-премьера Павла Розенко, повышение коснется примерно миллиона украинцев.

Прибавку получат и те, у кого большие пенсии, превышающие 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. Прожиточный минимум с 1 июля также увеличится.

Директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко объяснила, что с 1 июля минимальная пенсия для тех, у кого есть необходимый стаж работы (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин), будет не меньше 1434 гривен в месяц.

Сейчас минимальная пенсия -1373 гривны. То есть повысят ее минимум на 1 гривну (тем, у кого, к примеру, 1433 грн), максимум - на 61 гривну.

По данным Пенсионного фонда минимальную пенсию сейчас получает только 300 тысяч пенсионеров из 11,7 млн (2,6% от всех).

У остальных пенсионеров пенсии станут хотя бы на 1-2 грн выше, за вычетом 89 тысяч социальных пенсионеров, которым платят 30% минпенсии (412 грн), так как у них нет даже минимально необходимого стажа работы для начисления пенсии. Но в связи с повышением минимальной пенсии социальные пенсионеры также получат с июля на 18 гривен больше.

Кроме этого надбавку получит другая категория пенсионеров – те, кто заработал на старость более 10 минимальных пенсий. Таких около 10 тысяч человек.

Им выплачивают на сегодня не более 13 730 грн, даже если их пенсия намного больше, а с 1 июля им начнут платить не более 14 340 грн.

Это означает, что у высокооплачиваемых пенсионеров прибавка составит от 1 до 610 грн. А вот для тех, кто заработал себе пенсию выше 1434 грн, но ниже 13 730 грн, ничего не изменится, за исключением получающих надбавки к пенсии в процентах от прожиточного минимума (ПМ). Например, участники боевых действий имеют доплату к пенсии в размере 25% ПМ, сейчас она равна 343 грн, с 1 июля будет 358 грн (+15 грн).

Новый этап медреформы

В июле начнется новый этап медреформы. Национальная служба здоровья собирается объявить "вторую волну" заключения договоров с медицинскими учреждениями на оказание первичной медпомощи.

Речь идет о 149 медучреждений первички в 22 областях Украины. Это больницы городов, районов и общин, "которые хорошо подготовились к изменениям", по словам Ульяны Супрун.

Договора должны быть подписаны до 15 августа. Ими планируется охватить более половины всех существующих медучреждений "первички".

До середины июля медучреждения, которые уже заключили договоры, получат на свои счета первые деньги, согласно новому принципу оплаты.

Кроме того, с июля больницы, заключившие договора, будут получать финансирование по новой схеме.

"На 149 учреждений, с которыми сегодня заключены договоры, на второе полугодие выделят около 1,5 миллиарда гривен. Другие заведения здравоохранения, как и раньше, будут в дальнейшем финансироваться через механизм субвенции", - объяснила и. о. министра, напомним, что с 2019 года субвенция будет отменена.

"Хлебное" перемирие на Донбассе

В штабе ООС заявили, что подразделения Объединенных сил готовы соблюдать режим прекращения огня на Донбассе с 1 июля в связи с началом уборки урожая.

"Силы ООС всегда готовы к соблюдению минских договоренностей", - заявили в штабе ООС.

В свою очередь представиьели неподконтрольной территории в Донецкой и Луганской областях также заявляют о готовности соблюдать "хлебное перемирие" с 1 июля.

"Были достигнуты договоренности о начале "хлебного" перемирия с 1 июля 2018 года. Со своей стороны заверяем о полной готовности к соблюдению данного решения", - заявил глава пресс-службы "вооруженных сил "ДНР" Даниил Бессонов.

Договоренности об установлении "режима тишины" на период сбора урожая с 1 июля были достигнуты во время работы трехсторонней Контактной группы на переговорах в Минске.

Укрпочта начинает "убивать" печатную прессу

С 1 июля "Укрпочта" резко повысила тарифы на доставку печатных изданий. С сегодняшнего дня и о 31 декабря 2018 года они повысятся на 24,7%.

На втором этапе повышения с 1 января 2019 года - еще на 19%.

Это вызвало резкую критику в журналистском сообществе. Ведь таким образом государство подрывает всю печатную подписную прессу Украины.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) уже призвал премьер-министра ввести мораторий на рост почтовых тарифов на доставку украинских газет.

С таким письмом председатель НСЖУ Сергей Томиленко обратился к главе правительства.

Учитывая то, что большинство газет из-за существенного подорожания бумаги и почтовых услуг оказались перед реальной угрозой закрытия, НСЖУ предлагает зафиксировать почтовые тарифы на уровне, установленном с 1 июля 2018 года.

"Нынешнее балансирование прессы на грани выживания ограничивает информационную безопасность государства: по мнению специалистов (редакторов, издателей), решение ПАО" Укрпочта "в очередной раз повысить тарифы на доставку периодики (с 1 января 2019 г.) будет иметь крайне негативные последствия. Как известно, в 2014-2018 годах объемы подписки прессы в Украине уменьшились на 46%, дальше разрушать рынок подписки недопустимо в условиях, когда для значительной части населения, особенно сельского, местная пресса является основным источником информации.

Практика предыдущих лет показала прямую связь между увеличением тарифов на доставку (а они достигают уже 50% общей стоимости подписки для населения) и уменьшением читательской аудитории печатных СМИ.

Национальный союз журналистов Украины предлагает ввести мораторий на любые повышения тарифов на доставку периодических изданий, пока нет обоснованной стратегии развития этой услуги в "Укрпочте", которая имеет прямое влияние на обеспечение информационной безопасности государства", - говорится в официальном письме к Владимиру Гройсману.

В Украину придут дожди и жара

Июль обещает стать самым жарким месяцем для украинцев. Месяц пройдет с частыми грозами и ливнями, с которых он и начнется.

Отмечается, что средняя месячная температура воздуха составляет 17-22 градусов тепла, на юге до +24, в горных районах от +11 до +16.

"Абсолютный максимум температуры воздуха побьет в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях, где будет местами до +40...+41 градуса, в горных районах +24...+30 градусов. Абсолютный минимум температуры составит +11 градусов по Украине и +1 градуса в Карпатах", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Средняя месячная количество осадков 46-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой 103-184 мм, в южной части местами 29-47 мм.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что и в августе температура по всей территории Украины будет достигать +35...+40 градусов, а значительное снижение температуры начнется во второй половине сентября.

Международные события

Саммит НАТО. 12-13 июля пройдет саммит НАТО в Брюсселе. По всем прикидкам, он обещает стать очередным "бенефисом" Дональда Трампа, который в последнее время критикует Альянс, а еще ведет торговую войну с Европой и повздорил лидерами "Большой семерки". Более того, накануне саммита американские СМИ начали писать о планах вывести войска США из Германии, которые находятся там с 1945 года. Их могут перевести в Польшу либо вообще вернуть за океан.

Встреча Путина и Трампа. Лидеры РФ и США встретятся в Хельсинки 16 июня. Они будут беседовать с глазу на глаз второй раз в жизни. От этой встречи в мире ждут буквально тектонических изменений - судя хотя бы по статьям в ведущих мировых СМИ. А еще накануне Трамп не исключил признания Крыма российским.

Финал ЧМ-2018. Он состоится 15 июля в 18:00 на стадионе "Лужники". Кто с кем сойдется - пока неизвестно. Сейчас проходят матчи 1/8 финала Мундиаля.

Бой Усик - Гассиев. Руководство Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) официально подтвердило, что финал турнира между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым пройдет в Москве на "Олимпийском" 21 июля. По накалу страстей этот бой можно будет сравнить только с поединком Кличко и Поветкина в Москве в 2013 году. Впрочем, из Украины уже прозвучали призывы бойкотировать этот бокс.

Премьеры июля в Украине

"Страна" выбрала фильмы, которые заслуживают внимания в июле.

5 июля на экраны выйдет продолжение боевика "План побега" со Сильвестром Сталлоне в главной роли.

19 июля в Украине покажут фантастический фильм "Зои" с Эваном Макгрегором. В этот же день выйдет комедия "Талли" с Шарлиз Терон.

26 июля выйдет очередная часть приключенческой саги "Миссия невыполнима" с Томом Крузом. В этот же день в кинотеатрах начнут показывать украинское фэнтези "Брама".