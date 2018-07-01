В Херсонской области поспели первые арбузы, которые вскоре на барже отправят в Киев. Об этом сказано в сюжете ТСН.

Аграрии рассказали, что в этом сезоне арбузы созрели на две недели раньше обычного срока. Такой ранний урожай объясняется тем, что их сажали под пленку, когда было еще прохладно.

"Арбуз же любит тепло. Начал быстро развиваться, поэтому он раньше и вышел", - объяснили фермеры, заверив, что ранние арбузы безопасны.

Новый урожай частично продают за границу, где товар тщательно проверяют. Ягоды с поля сдают по 1.80 грн, дыни по 3.00 грн. На трассах, рынках и в торговых сетях цена первых арбузов разнится - на Херсонщине и соседней Области это в среднем 5-7 гривен за килограмм.

Отметим, что врачи советуют пока осторожно относится к первым бахчевым, так как высок риск, что в них много химикатов.

Ранее "Страна" сообщала, что продолжение засухи грозит Украине потерей до половины урожая зерновых.

Также весенний град может уничтожить будущий урожай фруктов и ягод.