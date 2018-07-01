Знаменитый болгарский футболист Христо Стоичков, экс-игрок "Барселоны" и сборной Болгарии, обладатель "Золотого мячаа и "Золотой бутсы" чемпионата мира выступил с претензиями в адрес ФИФА на этом чемпионате мира.

По его мнению, футбольные функционеры делают, все чтобы финал Мундиаля был европейским. Об этом передает Чемпионат со ссылкой на RT.

"Здесь существует множество разных факторов, главный из которых заключается в том, что ФИФА делает все возможное, чтобы именно европейские команды дошли до финала Мундиаля. Европа всегда была в приоритете у футбольных организаций", - рассказал Христо Стоичков.

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