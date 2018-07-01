Известный рэпер Дрейк угодил в скандал связанный с покойным легендарным певцом Майклом Джексоном. Об этом передает TMZ.

Племянник Джексона Остин Браун раскритиковал песню Don't Matter to Me Дрейка, в которой он использовал сэмпл из невыпущенной песни умершей поп-звезды. Отметим, что в новом треке с альбома Scorpion Дрейк поет и читает рэп параллельно голосу Джексона.

Браун заявил, что хотя он уважает талант рэпера, но тому следовало "не трогать секретные вещи". По словам племянника Джексона, певец не завершил песню и не был готов к тому, что бы ее все услышали.

Ранее "Страна" сообщала, что в Лос-Анджелесе умер отец Майкла Джексона.

Также дочь Майкла Джексона появилась на обложке глянца в романтическом образе.