Экологи заявили, что в Одесской области массово гибнет рыба. Об этом сообщает УНИАН.

Бывший глава заповедника на Тилигульском лимане, эколог Иван Русев рассказал, что мор рыбы происходит из-за того, что водообмен между Черным морем и лиманом сейчас перекрыт песчаной дамбой.

В этой зоне перекрытия накопилось много песка, в результате чего канал здесь сильно обмелел, отметил эколог.

"Вместо расчистки, его просто взяли и закрыли - на весь проект выделено 99 миллионов гривен из областного и государственного бюджета", - добавил Русев.

Эколог объяснил, что во время работы канала гидробионты (морские и пресноводные организмы, постоянно обитающие в водной среде), свободно могли мигрировать как в лиман из моря, так и наоборот. Но сейчас, после перекрытия, наблюдается замор рыбы в этой зоне канала. Вялую и снулую рыбу вылавливают птицы – крачки, но они не успевают все съесть.

"Поэтому на берегах много мертвой рыбы. Крачки и чайки сформировали колонию на песчаных отвалах канала", - подытожил Русев.

Ранее "Страна" сообщала, что под Запорожьем в лимане массово гибнет пеленгас, пытаясь уплыть в море.

Также в водах Южного Буга снова гибнет рыба, виновных опять не нашли.