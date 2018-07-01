Сборная Уругвая выбила Португалию с чемпионата мира дорогой ценой (2 - 1). Эдинсон Кавани, оформивший дубль в матче, получил серьезную травму и его участие в четвертьфинальном поединке с Францией, под вопросом.

Врачи сборной Уругвая, пока воздерживаются от прогнозов. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер уругвайской команды Оскар Табарес, передает ТАСС.

"Он почувствовал боль, но пока мне еще не удалось побеседовать с медиками. Времени на восстановление немного, после дня отдыха нам придется свериться с ситуацией и диагнозом. Пока мы все обеспокоены, но нам пока точно неизвестно, насколько серьезна эта травма", - сказал Табарес.

Сборная Уругвая проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Франции, которая обыграла аргентинцев со счетом 4 - 3. Встреча состоится 6 июля в Нижнем Новгороде, начало - в 17:00 по Киеву.

Кавани в матче с Португалией был заменен на 74-й минуте из-за травмы. Футболист был признан лучшим игроком встречи.

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