Проливные дожди затопили Винницу. Непогода бушует в городе с вечера пятницы, сообщила в Facebook депутат Винницкого городского совета Анна Давыденко.

Она отметила, что в микрорайоне Тяжилов и Старом городе затоплены дворы и даже дома.

"В Виннице затопило дома двух улиц. Степана Тимошенко (бывшая Якира) и Гната Мороза", - сказано в сообщении.

На видео показано дома пострадавших, которые рассказывают, что их заливает не в первый раз.

"В 2013 году нас также затопило. Я сделала фото. Сколько ни обращались в горсовет... Но все бесполезно", - делится горем женщина.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине дожди с грозами обесточили почти 400 населенных пунктов.

Также Киев затопило, автобусы "поплыли", а жители публикуют фото в дождевиках.