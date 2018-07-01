В воскресенье, 1 июля, в Киеве будет очень плохая погода. Синоптики прогнозируют шквальный ветер до 15-18 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Киевские власти напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;



- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;



- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



Ранее "Страна" сообщала, что штормовой ветер и грозы оставили без света 144 населенных пункта в Украине.

Также мы рассказывали, что июль в Украине начнется грозами, шквальным ветром и похолоданием.