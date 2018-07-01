Ким Чен Ын просит у Китая снять санкции с КНДР
Глава КНДР Ким Чен Ын обратился с просьбой к лидеру Китая Си Цзиньпину снять санкции с его страны. Об этом передает Reuters.
Об этом Ким Чен Ын попросил во время своей последней поездки в Пекин. На общем саммите северокорейский лидер напомнил Цзиньпину об успешной встрече с президентом США Дональдом Трампа 12 июня, где было подписано исторического соглашения об денуклеаризации.
Председатель КНР ответил, что приложит "максимальные усилия" в этом вопросе.
Отметим, это уже третья поездка Ким Чен Ына в Китай с начала 2018 года. Он встречался с Си Цзиньпином в марте и мае.
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп и Ким Чен Ын договорились обменяться визитами.
Также Ким Чен Ын улетел из Сингапура после исторического саммита на присланном из Китая самолете.
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