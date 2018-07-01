Украинских туристов, которые с 28 июня не могут вернуться в Украину из Туниса, разместили в отеле в городе Сус. Об этом сообщает "Громадське радіо".

Как сообщила одна из туристов Диана Кундрик, в отель приехал украинский консул и решил вопрос об их размещении.

Туроператор Oasis Travel обещал оплатить услуги отеля. В компании пообещали, что туристы вернутся в Украину 2 июля.

Как сообщала "Страна" с утра 28 июня около 300 туристов из Украины не могли вылететь из Туниса. Авиакомпания Bravo Airways и турфирма Oasis Travel обвиняют друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам с вылетами.

Также "Страна" писала, что в Киев прилетела часть застрявших в Тунисе украинских туристов.