Экипаж украинского судна "ЯМК-0041", который был задержан российскими спецслужбами возле берегов аннексированого Крыма, выпустили из погрануправления ФСБ в Балаклаве после 1,5 месяцев заключения.

Об этом сообщает "Крым реалии".

По словам адвоката украинских рыбаков Эмиля Курбединова, это произошло еще несколько дней назад. "Обвинений украинцам не предъявили, однако загранпаспорта рыбакам не вернули, поэтому они фактически не могут покинуть границы Севастополя и постоянно приглашаются на различные дополнительные следственные мероприятия", - сообщил адвокат.

"Примечательно, что украинских моряков задержали после ареста российских моряков керченского судна "Норд". Крымский и севастопольский омбудсмены проявляют особый интерес к этому делу, постоянно интересуются положением рыбаков: что с ними, как и где. Насколько я понимаю, это дело сдвинется с мертвой точки, как только будет принято соответствующее политическое решение на самом высшем уровне", – рассказал Курбединов.

Напомним, задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту пребывало 5 членов экипажа.​

Глава правительства Крыма Сергей Аксенов сообщил, что членов задержанного сотрудниками ФСБ России украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

Суд в аннексированном Крыму арестовал капитана задержанного судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Позже стало известно, что морякам задержанного судна не предъявили никаких обвинений.

Напомним, в России обвинили украинских моряков в убийстве 46 дельфинов и двух акул

Как сообщала "Страна", украинские моряки объявили голодовку.

МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" в отношении прилегающих к полуострову акваторий и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права".